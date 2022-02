Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten

per Mail teilen

Auf der B39 zwischen Bad Rappenau-Fürfeld und Kirchhardt (beide Kreis Heilbronn) ist es am Mittwochmorgen zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen. Die Fahrerin und der Fahrer des jeweiligen Autos wurden dabei schwer verletzt. Die 44-Jährige wollte einen LKW überholen und hatte dabei wohl den Gegenverkehr übersehen, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte. Der entgegenkommende 26-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und die beiden Wagen prallten frontal zusammen. Die beiden Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Bundesstraße komplett gesperrt.