Die Arbeiten an der B27 zwischen Bad Friedrichshall und Offenau (Kreis Heilbronn) sind so gut wie beendet, kleine Restarbeiten noch nötig. An der Kreuzung nach Bad Wimpfen wurde ein Stauschwerpunkt entschärft.

Zu Stoßzeiten kam es an der Abzweigung auf der B27 Richtung Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) immer wieder zu langen Rückstaus. Verlängerte Abbiegespuren sollen den Verkehrsfluss jetzt verbessern. Zudem wurde die Kreuzung für den Schwerlastverkehr angepasst und der Asphalt auf mehreren hundert Metern erneuert. B27-Kreuzung nach Bad Wimpfen wurde erneuer SWR SWR Viele Lkw belasten die B27 Mit circa 20.000 Fahrzeugen pro Tag ist der Knotenpunkt stark belastet. Besonders die täglichen etwa 1.000 Lkw nutzen den Straßenbelag schnell ab. An der Kreuzung sind Spurrillen entstanden. Die Erneuerung blieb laut Regierungspräsidium im Zeitplan. Rund 700.000 Euro hat die erneuerte Kreuzung gekostet, so der zuständige Bauleiter.