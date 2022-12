B14 bei Mainhardt: Motorradfahrer schwer verletzt

per Mail teilen

Auf der B14 bei Mainhardt auf der Höhe Riegenhof ist ein Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert.

Laut der Polizei wollte ein Motorradfahrer auf der B14 bei Mainhardt (Landkreis Schwäbisch Hall) am Dienstagmittag auf der Höhe von Riegenhof einen Lkw überholen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Laut Polizei wurde durch umherfliegende Metallteile ein weiterer PKW beschädigt, so dass insgesamt ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand. Die B14 war zwischenzeitlich in beide Richtung komplett gesperrt.