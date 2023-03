Rägion-Hotels im Kreis Heilbronn suchen Azubis

Bis Sonntag noch läuft die Woche der Ausbildung. Azubis und Betriebe sollen sich gegenseitig finden. Im Kreis Heilbronn haben sich zehn Hotels dafür etwas einfallen lassen.

In der Woche der Ausbildung sollen Azubis ihren Traum-Ausbildungsplatz finden, und Betriebe ihren Traum-Azubi. In Anlehnung an die Kampagne "The Länd" haben sich zehn Hotels im Kreis Heilbronn zu den sogenannten "Rägion-Hotels" zusammengetan.

So könnten sie gemeinsam auftreten und Aktionen wie einen Azubi-Tag organisieren, sagt Wilma Beckmann vom Parkhotel in Heilbronn dem SWR. Sie ist dort Ausbilderin und damit Ansprechpartnerin für die potentiellen Auszubildenden. Um diese müsse man heute mehr kämpfen als noch vor etwa 20 Jahren. Dabei seien Gastronomie und Hotellerie eine der vielfältigsten Branchen, so Beckmann. Sie gesteht aber auch ein, man arbeite dann, wenn andere feiern.

Äußerst interessierte Schülerinnen und Schüler dabei

Am Freitag konnten sich interessierte Schülerinnen und Schüler in einen Shuttleblus setzen und die Hotels abklappern. Mit dabei war etwa Federico aus Kleingartach (Kreis Heilbronn), er besucht dort die achte Klasse. Er träumte schon als Kind davon in Gastronomie und Hotellerie zu arbeiten. Denn ihm gefällt es, erzählt er, viele Gäste zu versorgen und verschiedene Sprachen zu sprechen. Er beherrscht auch bereits deutsch, englisch und italienisch. Arbeiten am Wochenende oder nachts mache ihm nichts aus. Womöglich finden das Parkhotel und er noch zusammen.