Klinikum am Weissenhof: Azubi-Mangel auch wegen Impfpflicht?

Nach Ansicht des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg schreckt im Pflegebereich auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht potenzielle Azubi-Bewerber ab.

Rund 4.000 Ausbildungsplätze in der Region Heilbronn-Franken sind zwei Wochen vor Ausbildungsstart noch unbesetzt. Im Ausbildungsbereich des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) stelle man fest, dass die Anzahl der Bewerbungen im Jahr 2022 stark zurückgegangen sei. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wirke sich auf anstehende Neueinstellungen aus, heißt es auf SWR-Anfrage.

Stärkere Fluktuation seit einrichtungsbezogener Impfpflicht

Für den Ausbildungsstart am 1. September gebe es noch freie Plätze. Personaldirektor Roland Kuttner zieht eine direkte Verbindung zur Impfpflicht: Seit diese gelte, habe man in allen Bereichen eine deutlich stärkere Fluktuation als vorher. Einige Beschäftigte hätten die Impfpflicht direkt als Kündigungsgrund genannt. Speziell bei der Ausbildung zur Pflegekraft sei der Rückgang von Bewerbungen wohl auch auf die Impfpflicht zurückzuführen.

"Damit fehlt zukünftiger Nachwuchs, was den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen weiter verstärkt."

Klinikum hofft auf Ende der einrichtungsbezogenen Impflicht

Die einrichtungsbezogene Impflicht habe auf mehrere Bereiche im Klinikum Einfluss, heißt es. "Eine der größten Auswirkungen betrifft die Personalsituation." Das Klinikum gehe aber davon aus, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht über den 31. Dezember 2022 hinaus verlängert werde. Es versuche daher, Neueinstellungen auf Anfang kommenden Jahres zu verschieben.