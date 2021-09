Vornam bleibt Intendant beim Theater Heilbronn

per Mail teilen

Axel Vornam bleibt bis 2026 Intendant in Heilbronn. Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn hat den bis 2023 laufenden Vertrag von Vornam, der als Intendant und Geschäftsführer das Theater am Berliner Platz leitet, um weitere drei Jahre verlängert. Vornam selbst hatte darum gebeten, den Intendantenvertrag lediglich um drei statt der üblichen fünf Jahre zu verlängern. Der 64-Jährige leitet das Theater seit 2008. Unter seiner Leitung wurde das internationale Festival "Tanz! Heilbronn" ins Leben gerufen. Alle zwei Jahre ist das Theater Heilbronn außerdem Austragungsort des internationalen Figurentheaterfestivals IMAGINALE und des international stattfindenden Festivals "Science & Theatre" mit Autorenwettbewerb in Kooperation mit Deutschlands größtem Science-Center, der Experimenta Heilbronn.