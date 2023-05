per Mail teilen

Anfang der Woche startet der dritte Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Auch die AVG will den Verkehr einstellen. Gefahren wird nur im Heilbronner Stadtverkehr.

Ein 50-stündiger Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft will ab Sonntagabend den Bahnverkehr in Baden-Württemberg und bundesweit zum Erliegen bringen. Auch auf die Region hat dies Auswirkungen: Denn während des Streiks der EVG will auch der Stadtbahnbetreiber, die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) den Verkehr komplett einstellen. Lediglich im Heilbronner Stadtverkehr soll es Fahrten im Halbstundentakt geben.

Kein Schienenersatzverkehr

Zwar sei sie nicht direkt vom Streik betroffen, schreibt die AVG in einer Mitteilung, doch da die EVG angekündigt habe, auch die Stellwerke zu bestreiken, seien die Strecken nicht befahrbar. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen könne nicht eingerichtet werden, heißt es.

Massive Zugausfälle

Auch die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) und das Verkehrsunternehmen Go-Ahead, die zwischen Stuttgart und Würzburg, beziehungsweise Mannheim und Heidelberg fahren, rechnen mit massiven Zugausfällen.

Der erneute Streik bei der Bahn soll am Sonntagabend beginnen und bis Dienstagabend dauern.