Menschen, die in eine Notlage geraten sind, die kaum mehr genug Geld zum Leben haben, leiden oft schon genug. Für was das Geld aber auch dann nicht mehr reicht, sind Haustiere, denn auch sie kosten Geld. Ein Vierbeiner - so denkt sicherlich der ein oder andere - könnte doch einfach abgeschafft werden. Für Tierbesitzer aber ist das keine Option. Deswegen haben ein paar gute Seelen eine Unterstützungsmöglichkeit ins Leben gerufen und den Verein "Tiertafel Ludwigsburg/Heilbronn e.V. gegründet. SWR-Reporterin Nicole Heidrich berichtet.