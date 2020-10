Vom Marionettentheater über Comedy bis hin zu Bau-Messe und Sonderausstellung - auch an diesem Wochenende ist wieder allerhand los in der Region!

Lust auf gute Laune, große Hits und 70er-Jahre-Feeling? Dann ist die Live-Show "Abba Gold" das Richtige. Los geht’s am Freitagabend um 20 Uhr in der Heilbronner Harmonie.

In Gerhards Marionettentheater in Schwäbisch Hall erwacht am Samstag "Das kleine Gespenst" zum Leben. Das wunderhübsche Puppenspiel für Jung und Alt wird um 15 Uhr im Theater im Schafstall gezeigt.

Pop-A-Cappella-Comedy - das gibt’s mit "Die Feisten" am Samstagabend in Öhringen. Die beiden Songschreiber wurden bereits mit dem deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet und verraten unter anderem ihr Geheimrezept gegen schlechte Laune - um 20 Uhr in der Kultura.

In Heilbronn heißt es am Wochenende zum 20. Mal "Bauen, Wohnen & Renovieren". Zur Messe im Heilbronner Veranstaltungscenter Redblue kommen rund 180 Aussteller.

In Wertheim legt am Sonntagvormittag das historische Binnenschiff "Willi" am Mainufer an, wo es ab 11:30 Uhr von jedermann besichtigt werden kann. An Bord gibt’s dann schon mal einen Vorgeschmack auf die neue Dauerausstellung "Wertheim am Wasser".

Und wenn Sie auch einen Tipp fürs Wochenende haben, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an heilbronn@swr.de.