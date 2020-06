Corona: Vorbereitung in Heilbronn-Franken

Corona in Baden-Württemberg – das ist eines der großen Gesprächsthemen. Der Fall in Göppingen sei ein Einzelfall hat Gesundheitsminister Manfred Lucha versichert. Doch viele Menschen sind besorgt. Und das bekommen auch Ärzte bei uns in der Region zu spüren. SWR-Reporter Jens Nising über die Sorge vor der Krankheit und was dagegen getan wird.