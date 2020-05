In Lauffen (Kreis Heilbronn) feiert am Donnerstag, einen Monat vor dem 250. Geburtstag Hölderlins, das Musical "Hölder - Ein Rock-Musical für einen Dichter und Denker" Premiere.

In Lauffen (Kreis Heilbronn) feiert am Donnerstag, einen Monat vor dem 250. Geburtstag von Dichter Friedrich Hölderlin, das Musical "Hölder - Ein Rock-Musical für einen Dichter und Denker" Premiere. Im Anschluss tourt das Ensemble, das ausschließlich aus Ehrenamtlichen besteht, an Orte und Stationen aus Hölderlins Leben und kommt zum Beispiel nach Bad Homburg, Heidelberg oder ins französische Bordeaux. Hölderlin wurde am 20. März 1770 in Lauffen am Neckar geboren.