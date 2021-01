Es sind die Momente, in denen keine Zeit zum überlegen bleibt. Was tun wenn vor einem jemand überfallen wird, wenn man einen Ladendieb beobachtet? Manche Menschen greifen in diesen Situationen ganz selbstverständlich beherzt ein und helfen, die öffentliche Ordnung zu erhalten. Menschen, die im Stadt- und Landkreis Heilbronn besonders engagiert eingegriffen haben, wurden in Bad Friedrichshall mit dem Zivilcouragepreis ausgezeichnet. SWR-Reporter Thorsten Weik berichtet.