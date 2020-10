Nur was man kennt, schätzt man - und schützt es dann. Das sagt Studiogast Thomas Kemmel aus Bad Friedrichshall-Untergriesheim (Kreis Heilbronn). Er ist Pädagoge und Hobby-Tierfilmer. Er filmt die wilde Natur in unserer unmittelbaren Umgebung und geht mit dem Material in die Schule, um Kindern zu zeigen, was es bei uns noch zu beobachten gibt. SWR-Moderator Hartmut Oesterle hat mit ihm gesprorchen