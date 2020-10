Von keltischer Live-Musik über Hohenloher Mundart bis vielen Faschingsveranstaltungen - auch an diesem Wochenende ist wieder allerlei geboten in der Region.

Am Samstagabend spielt im Heilbronner Waldhaus die Band Aurelia schottische und irische Musik. Einlass ist ab 20 Uhr.

Kurt Klawitter und die "Mouschd Piloten" gastieren am Samstagabend in Schrozberg. Im Kultursaal des Schlosses nehmen sie unter anderem die Unwägbarkeiten des Hohenloher Landlebens musikalisch auf die Schippe. Beginn des Konzerts ist am Samstag um 20 Uhr.

Natürlich gibt’s dieses Wochenende auch wieder jede Menge Fasching. Ab 19:11 Uhr ist am Samstag in der Main-Tauber-Halle in Wertheim Bella Italia das Motto der ersten Fremdensitzung. In Güglingen im Kreis Heilbronn laden die Zabergäunarren zur Show-Prunksitzung ein. Hier dreht sich alles um die "Helden der Kindheit". Beginn in der Herzogskelter ist auch hier um 19:11 Uhr.



Strapaziert werden die Lachmuskeln sicher auch in der Öhringer Kultura. Am Samstagabend gibt’s dort jede Menge Comedy. Unter anderem mit Thomas Nicolai, Suchtpotenzial oder dem kreativen Zauberer Ben Profane. Beginn ist um 19:30.



Viel Spaß beim Ausgehen und wenn Sie auch einen Wochenendtipp haben, schicken Sie ihren Tipp an das SWR Studio Heilbronn unter heilbronn@swr.de.