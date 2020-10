Uli Reissig aus Zweiflingen (Hohenlohekreis) war im Jahr 2018 mit Frau und Tochter Emma auf dem Jakobspilgerweg unterwegs - wie immer mit dem Fahrrad. Diesmal jedoch ist er Tandem gefahren. Warum er damit ein paar Wochen allein unterwegs war und was ihm so alles für Fragen gestellt worden sind, das erzählt er im Gespräch mit SWR-Moderatorin Ina Beck. Uli Reissig hält zu dieser Reise zwei Vorträge, am 06.02. und am 07.02. im Zweiflingen.