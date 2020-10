In Stuttgart ist Donnerstagabend das internationale Figurentheaterfestival "Imaginale" eröffnet worden. Bis zum 9. Februar gibt in sechs Städten in Baden-Württemberg, darunter Heilbronn und Eppingen, Veranstaltungen im zeitgenössischen Figurentheater. In Eppingen werden insgesamt acht Aufführungen über die Bühne gehen und zwar in den neuen Räumen des "Epfi", des Eppinger Figurentheaters. SWR-Reporterin Katja Schlonski hat den "Machern" dort im Vorfeld einen Besuch abgestattet.