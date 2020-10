Isabell Huber aus Wüstenrot (Kreis Heilbronn) sitzt seit einem Jahr für die CDU im Landtag. Sie ist für den verstorbenen Bad Wimpfener Bernhard Lasotta nachgerückt. Eingearbeitet hat sie sich, indem sie sich zunächst in allen 23 Kommunen ihres Wahlkreises Neckarsulm vorgestellt hat. Was sie in dem einen Jahr im Landtag bereits auf den Weg gebracht hat und ob sie sich in der kommenden Woche bei der Nominierungsversammlung erneut als Kandidatin bewerben wird - das erzählt sie im Gespräch mit SWR-Moderatorin Ina Beck.