Der Heilbronner Weihnachtscircus ist am Mittwochabend mit der Gala-Premiere gestartet. Rund 60 Artisten sind beteiligt, mehrere Darbietungen wurden beim Circusfestival in Monte Carlo ausgezeichnet. Der Weihnachtscircus gastiert bis zum 6. Januar auf der Heilbronner Theresienwiese. Wie in den Vorjahren werden wieder rund 80.000 Besucher erwartet. mehr...