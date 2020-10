Dr. Thomas Jendges war elf Jahre lang Geschäftsführer der SLK-Kliniken. Zum Jahresbeginn wechselt er ans Klinikum Bayreuth. In seiner Zeit in Heilbronn hat sich viel geändert, so wurden die kleinen Krankenhäuser in Brackenheim und Möckmühl (beides Kreis Heilbronn) geschlossen, das Angebot im Klinikum am Gesundbrunnen aber enorm ausgeweitet. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Ina Beck zieht er Bilanz.