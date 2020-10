Kurz vor Weihnachten wird in Weinsberg (Kreis Heilbronn) noch einmal ein ganz besonderer Tag gefeiert: Am Samstag, dem 21. Dezember 2019, jährt sich einmal mehr die Schicksalsstunde der Stadt: Vor gut 900 Jahren schleppten die Treuen Weiber ihre Männer ins Tal. Gefeiert wird das Spektakel mit historischen Spielszenen und Glühwein, am "Tag der Treuen Weiber". Auch sonst ist in der Region jede Menge los.

