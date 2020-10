Sie sind umweltfreundlich und hygienisch verpackt und liefern obendrein noch eine ganze Reihe gesunder Inhaltsstoffe: Walnüsse sind reich an Proteinen, Vitaminen und Mineral- und Ballaststoffen. Bekannt sind sie auch als echte Nervennahrung gegen Stress.

Im Staatlichen Obstversuchsgut in Bad Friedrichshall-Heuchlingen (Kreis Heilbronn) hingen die Walnussbäume in diesem Jahr voll. Über 20 verschiedene Walnuss-Sorten gibt es dort. Und auch hier gewinnt die Vermarktung der heimischen Nüsse nach dem Boom in den 1970er Jahren wieder an Bedeutung. SWR-Reporterin Elvira Schimanski hat vor Ort mal eine harte Nuss geknackt.