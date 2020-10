per Mail teilen

Was erwartet die Bahnkunden in der Region Heilbronn-Franken zum Fahrplanwechsel an diesem Wochenende? Der langjährige Verkehrplaner und Berater der Deutschen Bahn Gerhard Schnaitmann gab eine Prognose ab. Im Gespräch mit SWR4-Moderator Jens Nising

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag rechnet Schnaitmann mit größeren Anlaufschwierigkeiten in der Region Heilbronn-Franken. Wenn diese überwunden sind, gebe es jedoch erhebliche Verbesserungen, sagte Schnaitmann, der lange Zeit für das Land Baden-Württemberg den Nahverkehr auf der Schiene koordiniert hat.