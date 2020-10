Wie bewegen wir uns jetzt und in der Zukunft? Damit wir uns tatsächlich auch bewegen und nicht nur im Stau stehen. Das ist der Schwerpunkt heute Nachmittag hier in SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Heilbronn. In Heilbronn ist Thomas Aurich so bekannt wie ein bunter Hund. Vor vielen, vielen Jahren hat der Gastronom die Biergartenhauptstadt ausgerufen, jetzt setzt er auf Gastronomie als neuen Frequenzbringer für die Innenstädte, wenn’s der Handel nicht mehr bringt – ist jetzt verkürzt ausgedrückt, aber Thomy Aurich ist nicht unumstritten, wegen seiner Ideen, von denen manche von manchen als schräg bezeichnet werden. Und zur Zeit ist er auf einem Gerät unterwegs, das könnte man als ziemlich abgefahren bezeichnen: Ein Rad hinten, ein Rad vorne, von da eine breite Stange schräg hoch, von der geht wieder eine Stange nach hinten ab, mit einem Sitzpolster drauf. Und das Ganze gibt auch noch Akustik von sich.