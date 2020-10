per Mail teilen

Hunderte Sänger stimmten sich am Donnerstagmittag in der Tauberphilharmonie in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) auf Weihnachten ein. Mit dabei waren die Profisänger vom SWR Vokalensemble aus Stuttgart. Unterstützt wurden sie von 180 Schülern aus Weikersheim. Mittendrin war außerdem SWR-Reporterin Stefanie Herbinger.