Es ist die Zeit der Weihnachtslieder und ganz besondere gibt es beim großen Weihnachtskonzert des Jazzclubs Öhringen (Hohenlohekreis) zu hören. "JazzTannenbaum" nennt sich das Konzert, das alle Jahre wieder stattfindet, so auch am kommenden Freitag in Pfedelbach. Ewald Schumacher und Joachim Stier waren im SWR Studio Heilbronn und haben SWR-Moderatorin Rosi Düll erzählt, was denn so alles am "JazzTannenbaum" glitzert und funkelt.