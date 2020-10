per Mail teilen

Der Pflegestützpunkt Main-Tauber-Kreis hat seit Montag ein neues Domizil: Statt in Lauda-Königshofen, ist er nun im Gründerzentrum am Wört in Tauberbischofsheim zu finden. Die Leiterin des Pflegestützpunktes Nicole Schwarz hat mit SWR-Moderatorin Ina Beck über die Vorteile des neue Standorts gesprochen und darüber, warum der Umzug notwendig wurde.