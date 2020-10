Das zweite Adventswochenende startet zwar nicht weihnachtlich aber dafür lustig: nämlich mit dem fränkischen Kabarettisten Michl Müller. Der kommt mit seinem Programm "Müller… Nicht Skakespeare" am Freitagabend um 20 Uhr in die Heilbronner Harmonie.

"Glück auf" – so heißt es am Samstagnachmittag in Heilbronn, denn die Heilbronner und Kochendorfer Bergleute feiern Ihre Schutzpatronin - die Heilige Barbara. Und zwar mit einer Bergparade durch den Heilbronner Weihnachtsmarkt. Los geht’s um 14:45 Uhr am Heilbronner Wollhaus.

Rockröhre Suzie Quatro kommt am Samstag nach Heilbronn. In der Harmonie spielt sie mit ihrer Band Songs vom neuen Album, aber natürlich auch ihre großen Hits.

Und natürlich darf auch Weihnachten an diesem Wochenende nicht fehlen: Märkte gibt’s ab Samstag im Kloster Bronnbach bei Wertheim, in Eppingen und im Kloster Schöntal.

Und im Wildparadies Tripdsrill wird am Sonntag wieder die traditionelle Tierweihnacht gefeiert. Unter anderem gibt es ab 12 Uhr weihnachtliche Aktionen und als Höhepunkt kommt der Nikolaus.

Weihnachtlich wird’s auch am Sonntagabend, wenn TV-Moderator Hansy Vogt mit seiner "Klingenden Bergweihnacht" und viel Schlager- und Volksmusik nach Bad Mergentheim kommt.



