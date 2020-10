per Mail teilen

Fast 6.500 Menschen verloren ihr Leben – und das in einer einzigen Nacht: beim Bombenangriff auf Heilbronn am 4. Dezember 1944. Wie kein zweites Ereignis hat dieses die Geschichte der Stadt geprägt. Auch heute, 75 Jahre später, wühlen die Ereignisse dieser Schreckensnacht die Menschen auf. Zu erleben war das am Dienstag beim ökumenischen Gedenkgottesdienst im Heilbronner Deutschordensmünster, weiß SWR-Reporterin Ulrike Schirmer.