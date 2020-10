per Mail teilen

Am 4. Dezember 1944 ging die Innenstadt von Heilbronn nach einem britischen Bombenangriff in Flammen auf. Innerhalb einer halben Stunde kamen über 6.000 Menschen ums Leben, die Kernstadt wurde fast völlig zerstört. Wer aber heute genau hinschaut, kann immernoch die Baulücken aus der Nachkriegszeit in Heilbronn wiederfinden. Davon – und vom Wiederaufbau berichtet SWR-Reporter Wolfgang Köhler.