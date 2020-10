per Mail teilen

Zum weltweiten Klimastreik gab es heute in Öhringen eine Premiere, zum ersten Mal wurde in der Stadt im Hohenlohekreis bei den Fridays For Future Demos mitgemacht. Über 100 Menschen sind trotz Regen zu der Demo quer durch die Innenstadt gekommen. SWR4 Reporter Thorsten Weik hat die Demonstranten getroffen.