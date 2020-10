per Mail teilen

Was war das für ein Jahr für Wälder und den Obstbau - wieder zu trocken, wie schon im Jahr davor. Zwar nicht ganz so dramatisch, trotzdem, selbst der Regen seit September, und das war ordentlich, hat nichts geholfen. Immer noch herrscht Trockenheit auf Äckern und Feldern. Davon weiß auch das Staatliche Obstversuchsgut in Bad Friedrichshall-Heuchenlingen, ein Lied zu singen. Elvira Schimanski war der Trockenheit dort auf der Spur und hat auch noch Exotisches gefunden.