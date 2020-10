per Mail teilen

Die vierbeinigen Schnüffelnasen sollen an insgesamt vier Justizvollzusganstalten im Südwesten ab April 2020 langfristig eingesetzt werden und Rauschgift erriechen. Auch die JVA in Heilbronn soll so ein Drogenspürteam bekommen, berichtet SWR-Reporterin Catharin Reinmuth.