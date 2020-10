per Mail teilen

Es gab zunächst noch eine vage Hoffnung in Neudenau im Jagsttal. Dort brannte ein historisches Fachwerkhaus aus und zunächst waren drei Bewohner vermisst. Aber die Feuerwehr hat sie nur noch tot bergen können in dem Haus, das zu einem in durch die Jahrhunderte gewachsenen Straßenzug gehört, tatsächlich ist der Neudenauer Stadtkern ein Kulturdenkmal. SWR Reporter Wolfgang Köhler berichtet.