per Mail teilen

Wie immer im November sind die Herzwochen, Kardiologen informieren mit vielen Veranstaltungen zum Thema in ganz Deutschland. Am Dienstagabend auch in Bad Mergentheim, Thema "Der plötzliche Herztod". Darüber sprach SWR Moderator Hartmut Oesterle telefonsich mit dem Kardiologen Dr. Mathias Borst.