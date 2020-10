Falschparken ist oft eher gedankenlos. Aber es wird mehr und mehr zum Problem in Innenstädten – auch in Heilbronn. SWR Reporter Mathias Grimm hat beim Ordnungsamt nachgefragt.

Falschparker nerven – Anwohner, Radfahrer, Behörden. Dabei hat eigentlich jeder schon mal falsch geparkt. Oft ist es gar keine Absicht, nur Gedankenlosigkeit, weil Parkmöglichkeiten fehlen oder es schnell gehen muss. Aber das Falschparken wird mehr und mehr zum Problem in Innenstädten – auch in Heilbronn. SWR4 Reporter Mathias Grimm hat beim Ordnungsamt nachgefragt… Falschparken kosten mindestens 10 Euro, bundesweit ist das einheitlich geregelt. So manchen Autofahrer scheint das nicht zu stören – und davon gibt es auch in Heilbronn immer mehr, sagt der Chef vom Ordnungsamt Manfred Herkert und weiß auch warum: 1 In Heilbronn finden sich die Falschparker vor allem in der Innenstadt rund ums Rathaus, besonders in der Erhardgasse. Aber auch an Kreuzungen, erklärt die Vollzugsbedienstete Stefania Manzo: 2 Da sind die paar Euro Bußgeld bundesweit wohl nicht abschreckend genug, meint auch der stellvertretende Leiter beim Ordnungsamt, Bernd Böhmann. Denn es gibt genug bekannte Wiederholungstäter: 3 Trotzdem gibt es nicht immer gleich ein Knöllchen, es wird auch mal das berühmte Auge zugedrückt. Nur bei Feuerwehrzufahrten oder Behindertenparkplätzen verstehen die Mitarbeiter vom Ordnungsamt keinen Spaß. Zumal auch der Respekt schwindet, ähnlich wie bei der Polizei, sagt Bernd Böhmann, der seit gut 20 Jahren dabei ist: 4 Zuckt Stefania Manzo die Achseln. Der Chef vom Heilbronner Ordnungsamt, Manfred Herkert, meint dazu: 5