Ihre Hits sind weltbekannt: Simon & Garfunkel gelten als das wohl erfolgreichste Folkrockduo überhaupt. Ihre Klassiker werden am Freitagabend im Neuen Globe in Schwäbisch Hall auf die Bühne gebracht – vom Duo Graceland, gemeinsam mit einem Streichensemble. Los geht’s um 20 Uhr im Haller Globe.

Das Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen stimmt Sie am Wochenende auf die Adventszeit ein – mit Glühwein, Kunstgewerbe und Adventskranzbinden.

Einen Vorgeschmack auf die Adventszeit gibt's am Wochenende übrigens auch beim Weihnachtlichen Markt im Wildpark Bad Mergentheim, beim Advent im Schloss in Bad Rappenau und beim Kunst-Weihnachtsmarkt in Oberrot.

In Gerhards Marionettentheater in Schwäbisch Hall tanzen am Samstagnachmittag wieder die Puppen. Diesmal zum Stück "Der Wunschpunsch". Die Nebenwirkungen dieses höllischen Gebräus bekommen der Teufel und seine Tante zu spüren. Ein Stück für die ganze Familie, los geht’s um 17 Uhr.

Weihnachtsfiguren aus Zinn selber herstellen - das geht beim traditionellen Weihnachts-Zinngießen am Sonntag im Weygang-Museum in Öhringen. Alle Jahre wieder sind die Besucher begeistert. Von 11 bis 16 Uhr wird Christbaumschmuck aus Zinn gegossen.



