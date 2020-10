In Künzelsau geht am Freitag eine Ära zu Ende. Denn von nun an gibt es kein echtes Krankenhaus mehr in der Kreisstadt des Hohenlohekreises. In Künzelsau gibt es dann nur noch ein Medizinisches Versorgungszentrum. Die akut stationäre Versorgung wird im Krankenhaus Öhringen konzentriert, und heute sind die Möbelpacker angerückt um das was in Künzelsau übrig ist nach Öhringen zu bringen.