In Wolfsburg tagt am Freitag der Aufsichtsrat von VW, dem Mutterkonzern von Audi, auch von einer außerdentlichen Sitzung des Audi Aufsichtsrates war die Rede. Dabei geht es offenbar auch um die Nachfolge von Audi Chef Bram Schot, im Gespräch ist Markus Duesmann von BMW. Was die Aufsichtsräte noch beraten, wird möglicherweise auch Folgen für den Audi Standort Neckarsulm haben.