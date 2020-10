per Mail teilen

Die Aufsichtsräte von Audi und dem Mutterkonzern VW treffen sich morgen in Wolfsburg. Was sie möglicherweise auf den Weg bringen, könnte dann auch Folgen für den Audi Standort Neckarsulm haben. Dort wurde ja diese Woche angekündigt, die letzte Nachtschicht nach und nach zu streichen. Und das bei den Modellen A6 und A7 ,die vor nicht allzu langer Zeit noch richtig Geld in die Kassen gespült haben, die Reaktion des Betriebsrates ließ nicht lange auf sich warten.