Es ist ruhiger geworden im Staatlichen Obstversuchsgut in Bad Friedrichshall-Heuchlingen (Kreis Heilbronn). Die Ernte ist - in Kisten verstaut - im Kühlhaus untergebracht oder bereits in den Mägen der Kundschaft verschwunden.

Im Heuchlinger Obstversuchsgut werden seit den 1950er Jahren Stein-, Beeren- und Kernobs, vor allem zu Forschungszwecken angebaut – aber auch zum Verkauf. Im November nun ist es an der Zeit, auf das Ernte-Jahr 2019 zu schauen. SWR-Reporterin Elvira Schimanski hat im Obstversuchsgut vorbeigeschaut und sich einen Überblick über Äpfel, Kirschen und Beeren verschafft.