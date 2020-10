Markus Hassler, Kurator der 36. baden württembergischen Literaturtage in Öhringen, zieht bei SWR-Moderatorin Ina Beck Bilanz. Die Literaturtage gehen am Samstag offiziell zu Ende, aber eine ausgefallene Veranstaltung wird noch am Sonntag nachgeholt. Die Literaturtage waren ein voller Erfolg, heißt es. Öhringen habe sie als Festival empfunden. Mehr als 4.000 Besucher kamen zu den insgesamt 30 unterschiedlichen Veranstaltungen, so viele hatte keiner erwartet.