Am Samstag gibt es in der neuen Tauberphilharmonie in Weikersheim eine ganz besondere Veranstaltung – nämlich eine Feier zum Jahrestag "30 Jahre Mauerfall" – und zwar auf den Tag genau: am 9. November 89 ist sie gefallen, die Mauer in Berlin. Eigens für diesen besonderen Anlass haben sich ein Orchester und drei verschiedene Chöre aus dem Main-Tauber-Kreis zusammengetan und ein Jahr lang geprobt, um die "Freiheitssinfonie" von Guido Rennert aufzuführen. Ein großes Anliegen dabei war auch, dass das Thema Mauerfall auch für die junge Generation erlebbar wird. SWR-Reporterin Ivonne Schowtka berichtet.