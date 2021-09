Ein Toter und ein Schwerverletzter nach Unfall auf B27 bei Heilbronn-Talheim

per Mail teilen

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 27 bei Talheim (Kreis Heilbronn) ist am Sonntagmorgen ein 18-Jähriger ums Leben gekommen, der 19-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Talheim. Zeugen berichteten, zwei Fahrzeuge seien hintereinander Richtung Lauffen gefahren. Dann habe der 19-jährige Fahrer den vor ihm fahrenden Wagen mit hoher Geschwindigkeit überholt. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Für den 18-jährigen Beifahrer kam jede Hilfe zu spät, der alkoholisierte Fahrer wurde laut Polizei schwer verletzt. Wie es weiter hieß, kennen sich die Insassen beider Fahrzeuge und waren gemeinsam in Heilbronn losgefahren. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße für vier Stunden voll gesperrt.