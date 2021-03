per Mail teilen

In Crailsheim ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall möglicherweise ein riesiger Sachschaden entstanden. Ein Autotransporter, beladen mit sieben fabrikneuen BMW kam aus bisher unbekannten Gründen von der Straße ab, sank mit den Rädern im weichen Grünstreifen ein und kippte auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Crailsheim rückte mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften an. Da die sieben Neuwagen beschädigt wurden, könnte sich der Sachschaden auf eine halbe Million Euro summieren.