Hoher Sachschaden nach Autorennen auf B27

Bei einem Autorennen auf der B27 in Heilbronn ist am Dienstagmorgen ein Sachschaden von rund 115.000 Euro entstanden. Zwei Autofahrer haben sich laut Zeugen an einer Ampel auf das Rennen verständigt. Nach einer stationären Blitzerstation gaben beide Vollgas. Eines der Fahrzeuge schleuderte dabei gegen den rechten Bordstein, dann seitlich gegen das andere Auto. So gerieten beide Fahrzeuge außer Kontrolle. Das eine prallte gegen eine Laterne und einen Baum und wurde dann auf die Straße zurückgeschleudert. Das andere prallte gegen einen weiteren Baum. Die beiden 48 Jahre alten Autofahrer wurden leicht verletzt. Die Autos haben nur noch Schrottwert, heißt es.