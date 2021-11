Nächste Phase für autonomes Fahren in Heilbronn

Die Entwicklung des autonomen Fahrens in Heilbronn kommt jetzt in die nächste Stufe. In den nächsten Jahren sollen die Fahrzeuge und der Verkehr miteinander vernetzt werden.

MIt der Vernetzung soll die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und dem Verkehr hergestellt werden. Das sagte Raoul Zöllner, Prorektor für Forschung an der Hochschule Heilbronn, dem SWR. Von Karlsruhe über Bruchsal ins Heilbronner Parkhaus Wohlgelegen sei die Strecke jetzt so ausgerüstet, dass die Fahrzeuge ihren Weg finden, so Zöllner. Ein Pkw mit Ausrüstung für Autonomes Fahren auf dem Dach (Archiv) SWR Simon Bendel Autohersteller nutzen Versuchsfeld Künftig sollen die Fahrzeuge reagieren können, wenn etwa an einer Kreuzung ein Rettungswagen kommt oder andere Verkehrsteilnehmer die Regeln nicht beachten. Teil des Forschungsprojekts ist auch ein Shuttle, das bald zwischen Heilbronner Hauptbahnhof und der Experimenta pendeln soll. Genutzt werde das Versuchsfeld weiterhin von einer Reihe von Automobilherstellern, die ihre Fahrzeugentwicklungen vorantreiben wollen, so Zöllner weiter.