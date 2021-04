In Künzelsau (Hohenlohekreis) soll ab dem kommenden Sommer ein automatisierter Bürgershuttle getestet werden. Die Teststrecke für den Elektro-Kleinbus befindet sich auf dem Gelände der Seniorenresidenz Schloss Stetten. Die 1.400 Meter lange Teststrecke für das Pilotprojekt hat laut Stadt sechs Haltestellen. Per Knopfdruck an den Haltestellen oder telefonisch soll es möglich sein, einen Fahrauftrag aufzugeben. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenresidenz haben so die Möglichkeit, automatisiert von ihren Wohnungen zum Essen, Schwimmbad, zur Bibliothek oder zum Gesundheitscampus auf dem Gelände zu fahren, heißt es in einer Mitteilung. An dem Projekt sind mehrere Partner beteiligt - unter anderem die Hochschule Heilbronn und die Stadt Künzelsau.