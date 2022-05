Große Auto-Kontrollaktion in der Region

Bei einer großen Kontrollaktion hat die Polizei 20 Autofahrer mit Drogen oder Alkohol am Steuer erwischt. 186 Polizeibeamte des Präsidiums Heilbronn hatten am Donnerstagabend an 42 Punkten kontrolliert. Polizeisprecher Yannick Zimmermann sagte dem SWR, insgesamt seien 953 Fahrzeuge kontrolliert worden. Dabei seien 96 Verstöße festgestellt worden. Beim überwiegenden Teil, in 38 Fällen, sei es um das Thema Handy am Steuer gegangen. Ein Autofahrer mit Kokain und ohne Führerschein habe in Brackenheim (Kreis Heilbronn) versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Er habe von den Streifen gestoppt werden können. Die Kontrolle fand im Rahmen der Aktion "sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick" statt.