Crailsheim: In zwei Nächten mehrere Autos gestohlen

Die Polizei in Würzburg hat zwei Autodiebe gefasst, die unter anderem in Crailsheim Autos gestohlen haben sollen. Diebeiden sollen 18 und 20 Jahre alt sein.

Die Polizei hat am Sonntag zwei Autodiebe verhaftet, die Freitag und Samstagnacht in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Würzburg insgesamt sechs Autos aus Autohäusern gestohlen haben sollen. Die beiden Tatverdächtigen sind 18 und 20 Jahre alt und sitzen in Untersuchungshaft wie Polizei und Staatsanwaltschaft Würzburg am Mittwoch mitteilten.

Mit gestohlenen Autos nach Würzburg

Angefangen hat die Diebestour der zwei Männer in der Nacht zum Freitag in Crailsheim, meldet die Polizei. Sie sollen in drei verschiedene Autohäuser eingebrochen sein. Drei Autos sollen sie gestohlen haben, die sie aber nach kurzer Fahrt stehen gelassen haben. Eine Fahndung mit einem Polizeihubschrauber verlief zunächst erfolglos. Danach fuhren sie mit zwei weiteren gestohlen Autos nach Würzburg, wie die Crailsheimer Polizei weiter ermittelte. Die Reise endete dort für den 20-Jährigen und seinen zwei Jahre jüngeren Begleiter, sie wurden am Sonntag auf einem Parkplatz verhaftet und befinden sich in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen ergaben dann, dass sie für einen Einbruchsversuch und einen Einbruch am Samstag in zwei Würzburger Autohäuser verantwortlich sein sollen. Dort stahlen sie ein Auto.