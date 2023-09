Autohof-Betreiber droht mit Abbau von Lkw-Parkplätzen - auch in Bad Rappenau

Zu wenige Hinweisschilder für Autohöfe abseits der Autobahnen - jetzt droht der Betreiber zahlreicher Autohöfe, unter anderem auch in Bad Rappenau, damit, Lkw-Parkplätze abzubauen.

Das Unternehmen 24-Autohof, das unter anderem in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) den Autohof neben der Autobahn betreibt, droht damit, die Zahl seiner Lastwagen-Stellplätze abzubauen. Hauptgesellschafter Alexander Ruscheinsky sagte dem SWR, man fühle sich diskriminiert. Auf die Tank- und Rastanlagen an der Autobahn werde mit Schildern viel deutlicher hingewiesen als auf seine Autohöfe neben den Ausfahrten. Oft gebe es Schilder, auf denen zu lesen ist, dass die nächste Raststätte in 50 oder 100 Kilometer kommt. "Dabei kommt nach der nächsten Ausfahrt ein Autohof", so Ruscheinsky.

"Damit lenkt man die Leute auf die eigene Raststätte und kassiert in der Gastronomie, in den Shops und an der Tankstelle ordentlich ab."

Ruscheinsky: "Autohöfe sparen der Öffentlichkeit 4,2 Milliarden Euro"

Dem Autohof-Betreiber ist allerdings klar: Es gibt schon jetzt in Deutschland zu wenige Lastwagen-Parkplätze. So fehlen über 30.000 Lkw-Parkplätze an den Autobahnen - Tendenz steigend. Nachts parken etwa 35.000 Lkw an den privaten Autohöfen, die nicht aus Steuermitteln aufgebracht werden.

Und so kosten die von ihm zur Verfügung gestellten Lkw-Stellplätze mehr, als sie einbringen, sagte Firmengründer Ruscheinsky dem SWR. Würden Bund und Länder diese mit heutigen Kosten selbst errichten wollen, dann müssten mindestens 4,2 Milliarden Euro aufgebracht werden, so der Firmengründer weiter.